اهم الاخبار: السعودية تحاصر الكورونا .. الدولار رايح جاى .. الأهلي يطيح بصالح جمعة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
اتخذت المملكة العربية السعودية، حزمة قرارات قوية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكان من ضمنها إغلاق الحرمين بعد صلاة العشاء وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر كإجراء احترازي" اقرأ المزيد " .
أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أن استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي لم تقبل، بعد تخليه عن منصب الرئيس في الأيام الماضية دون رد من مجلس النادي الاهلي " اقرأ المزيد ".
كشفت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى - قتيل فيلا نانسي عجرم، عن تطورات خطيرة في قضية الشاب السوري القتيل، إذ تحدثت عن المستجدات في فيديو بثته عبر موقع الفيديوهات يوتيوب " اقرأ المزيد " .
كشفت مصادر أن إدارة الأهلي أبدت إستياءها الشديد من التصرفات التي يقوم بها صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدة أن الأهلي لا يمانع في رحيل اللاعب لأي فريق حتي بما فيها الزمالك المنافس التقليدي " اقرأ المزيد " .
سجل سعر الدولار أمام الجنيه أدنى مستوياته في 3 سنوات عند مستوى 15.53 جنيه للشراء بتاريخ 20-2-2020 ليبدأ رحلة صعود متتالية خلال تعاملات 10 أيام ليصل إلى 15.58 جنيه نهاية تعاملات الأسبوع الجاري بزيادة تبلغ 5 قروش " اقرأ المزيد ".
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، من منصبه " اقرأ المزيد " .
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بتسجيل إيطاليا 41 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد اليوم، ليرفع الحصيلة إلى 148 وفاة " اقرأ المزيد " .