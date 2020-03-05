تطور جديد.. تركي آل الشيخ يكشف موقفه من إدارة الأهلي

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أن استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي لم تقبل، بعد تخليه عن منصب الرئيس في الأيام الماضية دون رد من مجلس الأحمر.
ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر يُشير إلى تلقيه اتصالًا من محمود الخطيب، لتوضيح وجهات النظر بينهما عقب تقديم استقالته، لينفي هذه الأنباء قائلًا: "هذا الخبر يتم تسريبه الآن وتداوله ووصلني.. الخبر هذا عارٍ من الصحة جملة وتفصيلًا.. منذ أن تقدمت باستقالتي لم أرد أو أجاوب على أي اتصال".
وتابع قائلًا: "ومثلما قلت لكم لكل حادث حديث في الوقت المناسب.. وإذا لم تُقبل استقالتي فسوف أجمد الرئاسة الشرفية إلى الانتخابات المقبلة.. حفظ الله النادي الأهلي وجمهوره الغالي ووفقه في القادم. وحفظ الله مصر وشعبها الكريم .. محبكم ... ادعولي".
وعلى الرغم من استقالة آل الشيخ علنًا على مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أنه هناك أمور تمنع الأهلي من قبول استقالته.
ولكن مرة اخرى ال الشيخ وضح موقفه من هذه الإستقالة وكتب عبر فيسبوك قائلا: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها.
وتابع: " أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".
واردف: " ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي ... والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث.. حفظ الله مصر وحفظ الله أمتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء ".