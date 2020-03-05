تطور جديد.. تركي آل الشيخ يكشف موقفه من إدارة الأهلي

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أن استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي لم تقبل، بعد تخليه عن منصب الرئيس في الأيام الماضية دون رد من مجلس الأحمر.



ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر يُشير إلى تلقيه اتصالًا من محمود الخطيب، لتوضيح وجهات النظر بينهما عقب تقديم استقالته، لينفي هذه الأنباء قائلًا: "هذا الخبر يتم تسريبه الآن وتداوله ووصلني.. الخبر هذا عارٍ من الصحة جملة وتفصيلًا.. منذ أن تقدمت باستقالتي لم أرد أو أجاوب على أي اتصال".

وتابع قائلًا: "ومثلما قلت لكم لكل حادث حديث في الوقت المناسب.. وإذا لم تُقبل استقالتي فسوف أجمد الرئاسة الشرفية إلى الانتخابات المقبلة.. حفظ الله النادي الأهلي وجمهوره الغالي ووفقه في القادم. وحفظ الله مصر وشعبها الكريم .. محبكم ... ادعولي".



