أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يكشف أسرار استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي .. الخطيب يحاصر بكاري جساما

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة أبرزها مراوغات في تونس بشأن إقامة موقعة الإياب بين الترجي والزمالك بدون جماهير، والتي جاءت كالآتي:







- كشف عبد الله بكري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حقيقة توقيعه على أي عقد يربطه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









- واصل النادي الأهلي تحركاته بحثًا عن العدالة التحكيمية، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والحفاظ على حقوقه في المنافسة الشريفة خلال مباراة صن داونز، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري رابطة الأبطال.









- نجح المنتخب السنغالي في تحقيق لقب كأس العرب تحت 20 عاما؛ بعد الفوز على تونس بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد "الأمير محمد بن فهد" بالعاصمة السعودية الرياض.









- نشر المستشار تركي آل الشيخ منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " يوضح فيه سبب تقديم الاستقالة الشرفية من رئاسة النادى الاهلى.









- قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الأربعاء، توقيع عقوبات على نادي الترجي التونسي، بسبب اعتراض عدد من لاعبي الفريق والجهاز الفني على قرارات الحكم المغربي رضوان جيد الذي أدار مباراة الترجي أمام الزمالك يوم الجمعة الماضي.









- قرر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد لاعب الفريق كهربا من مباراتي صن داونز لأسباب فنية فقط، بعيدا عن الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المصري فى الإمارات.









- تضرب الغيابات فريق الترجي التونسي قبل مواجهة النادى الزمالك فى مباراة الإياب المقرر إقامتها بعد غد الجمعة على ملعب استاد رادس فى إطار ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



