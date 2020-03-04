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رياضة

قرار جديد.. رفع الإيقاف عن كهربا عقب مواجهة صن داونز فى إياب دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:20 م
كهربا
كهربا
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محمد رشاد
قرر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد لاعب الفريق كهربا من مباراتي صن داونز لأسباب فنية فقط، بعيدا عن الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المصري فى الإمارات.

ويرى فايلر أن اللاعب  دون التركيز مع الكرة بالإضافة إلي عدم قيامه بالواجبات الدفاعية خلال المباريات ما أثر على فرصة تواجده فى التشكيل الأساسي أو الاحتياطي في المباريات الكبري مع الفريق الأهلاوي . 


وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر 1 المذاع على قناة النهار أن كهربا سيعود للتدريب بشكل طبيعي مع الفريق عقب مباراة صن داونز فى جنوب أفريقيا لكن قرار مشاركته في المباريات سيكون فى يد الجهاز الفني .


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عصر يوم السبت المقبل الموافق 7 مارس، في لقاء سيقام على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا  لعام 2020.


وفاز الأهلي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي بهدفين دون رد أحرزهما النجم التونسي علي معلول في مباراة شهدت حضورا جماهيريا يتمثل فى 30 ألف مشجع من أنصار القلعة الحمراء . 

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