لأول مرة.. تركي آل الشيخ يكشف أسرار استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي





وكتب تركي آل الشيخ قائلا: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ...





وتابع: " أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".





واردف: " ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي ... والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء 🇪🇬🇸🇦❤️