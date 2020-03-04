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رياضة

لأول مرة.. تركي آل الشيخ يكشف أسرار استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:58 م
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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سيد احمد
نشر المستشار تركي آل الشيخ منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " يوضح فيه سبب تقديم الاستقالة الشرفية من رئاسة النادى الاهلى.

وكتب تركي آل الشيخ قائلا: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ...

وتابع: " أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية". 

واردف: " ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي ... والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء 🇪🇬🇸🇦❤️
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