مصير تركي آل الشيخ فى الأهلي .. الخطيب يحسم أمر الاستقالة المفاجئة

وأضاف: " حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

رد الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي





وهو الأمر الذى استقبلهبدون أى رد فعل حتى الآن ، سواء بقبول الاستقالة أو من عدمها ، وعلم " صدى البلد " أن مجلس إدارة النادي الأهلي كلفرئيس النادى بالتعامل مع هذا الملف وإدارته بشكل كامل .ويتمتع محمود الخطيب بعلاقة جيدة مع تركي آل الشيخ وهو ما ظهر بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية بعد أن تبادلا الزيارات الأخوية ، وحرص تركى آل الشيخ على تقديم كافة الدعم إلى الخطيب فى ازمته الصحية ، وهو الأمر نفسه بالنسبة للخطيب والذى زار تركي آل الشيخ فى السعودية والإطمئنان عليه.