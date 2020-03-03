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رياضة

مصير تركي آل الشيخ فى الأهلي .. الخطيب يحسم أمر الاستقالة المفاجئة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:57 م
تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
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عمرو الحلوانى
لا تزال الاستقالة المفاجئة التى تقدم بها المستشار تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادى الأهلي تفرض نفسها بقوة داخل الشارع الكروى فى مصر .

تفاصيل استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي 

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعًا ومحبًا".

وأضاف: " حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

رد الأهلى على استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

وهو الأمر الذى استقبله الأهلى بدون أى رد فعل حتى الآن ، سواء بقبول الاستقالة أو من عدمها ، وعلم " صدى البلد " أن مجلس إدارة النادي الأهلي كلف محمود الخطيب رئيس النادى بالتعامل مع هذا الملف وإدارته بشكل كامل .

ويتمتع محمود الخطيب بعلاقة جيدة مع تركي آل الشيخ وهو ما ظهر بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية بعد أن تبادلا الزيارات الأخوية ، وحرص تركى آل الشيخ على تقديم كافة الدعم إلى الخطيب فى ازمته الصحية ، وهو الأمر نفسه بالنسبة للخطيب والذى زار تركي آل الشيخ فى السعودية والإطمئنان عليه.

ويترأس محمود الخطيب بعثة الأهلى بجنوب أفريقيا فى لقاء العودة لربع النهائي البطولة الأفريقية، ويظل ملف تركي آل الشيخ معلقا حتى عودته من بريتوريا .

السبب الحقيقي لاستقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي 

وفى هذا السياق ، فجر الإعلامي مدحت شلبي مفاجأة من العيار الثقيل خلال برنامجه "مساء الأنوار" بعد أن كشف عن السبب الحقيقى لاستقالة تركي آل الشيخ،  مشيرا إلى ان سبب الاستقالة يعود إلى رصد آل الشيخ مكافآت للاعبين والجهاز الفني والإداري عقب الفوز على صن داونز في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، واعلانه لتحمل تكاليف طائرة خاصة لسفر اللاعبين وأخرى للجماهير ، وهو ما قوبل بالرفض من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

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