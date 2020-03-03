تركي آل الشيخ يتصدر تويتر بعد تقديم استقالته للمرة الثانية من الرئاسة الشرفية للأهلي





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات عليه كالتالي :





‏‎#تركي_آل_الشيخ يعلن استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي.. ياترى ايه السبب المرة دي 🤔





‏‎#تركي_ال_الشيخ





مدحت شلبي يعلن عن اسباب استقالة تركي ال الشيخ، بأن الخطيب ومجلسه رفض تحمله طائرة خاصة للاعبين والجمهور لمؤازرة الفريق بعد ان وعد الجمهور بسفر عدد منهم لمساندة الفريق في موقعة صن داونز





‏استقيل واعود لصفوف الجماهير ..

ده نفس اللى قاله الرئيس الراحل عبد الناصر فى خطاب التنحى ‎#تركي_ال_الشيخ









‏‎‎#تركي_آل_الشيخ هو فعلا مشجع ومحب وداعم للنادي ‎#الأهلي مثله مثل غيره من رجالات ‎#الأهلي🔹 موضوع رئاسة شرفية ده موضوع شكلي ومنصب شرفي لااكثر ولا أقل والرجل قال بمنتهى الوضوح سأعود لصفوف الجماهير والمحبين ‎#للأهلي☝️ يعني مفيش خصام ولا مشكلة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تركي_ال_الشيخ بعد إعلانه تقديم استقالته الشرفية من النادي الأهلي، لثاني مرة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.