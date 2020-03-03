ننشر نص استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، استقالته عن رئاسته الشرفية للنادي الأهلي.





وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: " قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعًا ومحبًا".





وأضاف: " حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".





ومنذ قليل نشر تركي آل الشيخ الخطاب الرسمي للاستقالة الموجهة لمجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب ، والمتواجد حاليا في جنوب افريقيا رئيسا لبعثة الفريق استعدادا لمواجهة صن داونز في اياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.



