الصين: مشروع القرار بشأن مضيق هرمز تضمن إدانة أحادية الجانب ولم يعكس الصورة الكاملة للصراع القائم

أكدت الصين اليوم الثلاثاء أن مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز لم يعكس بصورة شاملة ومتوازنة الأسباب الجذرية للصراع القائم، مشددة على ضرورة معالجة جذور الأزمة لضمان استعادة الاستقرار.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فو كونغ، فى كلمته أمام جلسة مجلس الامن، إن المجلس لا ينبغي أن يتعجل التصويت على مشروع قرار في ظل وجود مخاوف جدية أبدتها بعض الدول الأعضاء، معرباً عن أمله في استعادة السلام والاستقرار عبر مقاربة شاملة تعالج العوامل الأساسية التي أدت إلى اندلاع النزاع.

وأضاف أن الحرب "ما كان ينبغي أن تحدث"، معتبراً أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية إشعال شرارتها، داعياً إلى وقف ما وصفه بالعمليات العسكرية غير القانونية.

وفي الوقت ذاته، شدد على أن موقف بلاده يتسم بالموضوعية والتوازن، داعياً إيران إلى وقف الهجمات بما يسهم في خفض التوترات وضمان أمن الملاحة وحماية الاستقرار الإقليمي والدولي.