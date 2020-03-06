AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حياتي مش تمام.. رامي صبري يعلق على نجاح أغنيته الأخيرة.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:31 ص
رامي صبري
رامي صبري
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الفنان رامي صبري، إنه عندما يكون قائم على عمل أغنية جديدة ويقوم بتسجيلها فى الاستديو فإنه يكون فى كامل طاقته لكي يخرج شيئ ناجح للمجتمع.

وأضاف صبري خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن أغنية "حياتي مش تمام" حققت نجاح كبير بين جمهوره وان الاغنية لقت حب كبير بين الجمهور، موضحا ان هذه الاغنية أتت بمشاهدة 2 مليون على اليوتيوب فى خلال 3 أيام فقط.

وتابع رامي صبري، أن أغنية حياتي مش تمام نجحت فى وقت قياسي وسريع جدا وهذه هى المرة الأولى التى تنجح فيها أغنية له بهذا الشكل السريع.

وأوضح رامي صبري، أن دائما اغانية تحقق نجاحات ولكن ليس جميع الاغاني تنجح بسرعه كبيرة مثلما حدث فى اغنية حياتي مش تمام ولكن ربما بعض الاغاني تتاخر فى ناجحها بعض الوقت.

وأشار إلى أنه، دائما يحاول تقديم اغاني جديدة لكي تكون ناجحة ومؤثرة فى الشارع المصري ودائما ما يسعي الى النجاح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي صبري يشوق جمهوره لـ أغنيته الجديدة.. شاهد

رامي صبري يطرح أغنية حياتي مش تمام

رقم 4 .. رامي صبري يدخل قائمة تريند يوتيوب بـ حياتي مش تمام

عزيز الشافعي في حوار لـ صدى البلد: نادي الزمالك الأحق بـ لقب زعامة أفريقيا.. وهذا رأيي في احتفال عمرو دياب ودينا الشربيني بعيد الحب بأغنية زي مانتي.. وتجمعني كيميا بـ رامي صبري

حوار.. عزيز الشافعي: عمرو دياب سبب أحلى مفاجأة في حياتي.. والزمالك في انتظاره مباريات صعبة.. زي مانتي من أهم الأغاني في مشواري

حياتي مش تمام لـ رامي صبري تحقق مليون مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

وفاة مسؤول إيراني كبير بـ فيروس كورونا

صالح جمعة كان راجع من سهرة.. التفاصيل الكاملة لـ حادث 6 الصبح فى الجيزة والـ BMW كلمة السر

بشرى لخريجي كلية تجارة.. اِعرف شروط التحاقك بوظيفة في بنك مصر

للتعقيم .. إخلاء صحن الكعبة من الزوار .. فيديو وصور

يارب تكونوا انبسطتوا.. تامر أمين يعلق على ظهور ثالث حالة كورونا فى مصر .. شاهد

تحويلات مرورية بـ القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي.. اِعرف المحاور البديلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 مليون جنيه ومقعدان فقط.. شاهد أغلى سيارة في العالم من بنتلي

جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور

بمناسبة عيد ميلاده الـ34.. هذا سر عشق المصريين لـ شيكابالا.. وقصة هذا اللقب