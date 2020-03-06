حياتي مش تمام.. رامي صبري يعلق على نجاح أغنيته الأخيرة.. فيديو

قال الفنان رامي صبري، إنه عندما يكون قائم على عمل أغنية جديدة ويقوم بتسجيلها فى الاستديو فإنه يكون فى كامل طاقته لكي يخرج شيئ ناجح للمجتمع.





وأضاف صبري خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن أغنية "حياتي مش تمام" حققت نجاح كبير بين جمهوره وان الاغنية لقت حب كبير بين الجمهور، موضحا ان هذه الاغنية أتت بمشاهدة 2 مليون على اليوتيوب فى خلال 3 أيام فقط.





وتابع رامي صبري، أن أغنية حياتي مش تمام نجحت فى وقت قياسي وسريع جدا وهذه هى المرة الأولى التى تنجح فيها أغنية له بهذا الشكل السريع.





وأوضح رامي صبري، أن دائما اغانية تحقق نجاحات ولكن ليس جميع الاغاني تنجح بسرعه كبيرة مثلما حدث فى اغنية حياتي مش تمام ولكن ربما بعض الاغاني تتاخر فى ناجحها بعض الوقت.





وأشار إلى أنه، دائما يحاول تقديم اغاني جديدة لكي تكون ناجحة ومؤثرة فى الشارع المصري ودائما ما يسعي الى النجاح.



