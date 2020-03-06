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أخبار العالم

وصلت 41.1% .. شعبية أردوغان تنحدر لمستويات غير مسبوقة

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال استطلاع للرأي أجرته شركة "ميتروبول" التركية، إن شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان انحدرت خلال شهر فبراير إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بعد تصعيد أنقرة الأخير في محافظة إدلب السورية. 

وأوضح الاستطلاع الذي نشرته مجلة "أحوال" التركية، أن شعبية أردوغان وصلت 41.1%، فيما ارتفعت نسبة الأتراك الذين رفضوا استمرار أردوغان في الحكم إلى 51.7%.

ووجد استطلاع الرأي أن 48.8% من المستطلع آرائهم رأوا أن وجود الجيش التركي في محافظة إدلب السورية غير ضروري، مقارنة بـ 30.7 % فقط وافقوا على وجوده هناك.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مساء الخميس، روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، مشددًا على أن موسكو لا توافق على سياسات أنقرة في سوريا.

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