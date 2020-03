بفستان أنيق.. ملك قورة تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

وظهرت ملك بأطلالة بسيطة وانيقة بفيتان منقوش وهادئ ابرز انوثتها ، ونسقت علي الفستان حزام عريض علي الخصر باللون الاسود ، وسنقت مكياج هادئ وراقي مناسب لاطلالاتها الناعمة









واعتمدت ملك تشريحة شعر متناسقة مع اطلالاتها بالفستان ، والتقطت الصور بطريقة عفوية اظهرت فيها برائتها وجمالها ، وانهالت التعليقات علي ملك مجرد نشرها للصورة .





وكتبت ملك في تعليق علي الصورة" Have a great weekend everyone, love you all ♥️





نشرت الفنانة ملك قورة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " جلسة تصوير جديدة