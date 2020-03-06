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مرأة

بفستان أنيق.. ملك قورة تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:45 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة ملك قورة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " جلسة تصوير جديدة 

وظهرت ملك بأطلالة بسيطة وانيقة بفيتان منقوش وهادئ ابرز انوثتها ، ونسقت علي الفستان حزام عريض علي الخصر باللون الاسود ، وسنقت مكياج هادئ وراقي مناسب لاطلالاتها الناعمة 


واعتمدت ملك تشريحة شعر متناسقة مع اطلالاتها بالفستان ، والتقطت الصور بطريقة عفوية اظهرت فيها برائتها وجمالها ، وانهالت التعليقات علي ملك مجرد نشرها للصورة .

وكتبت ملك في تعليق علي الصورة"  Have a great weekend everyone, love you all ♥️

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