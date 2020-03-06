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فن

إيرادات فيلم Birds of Prey حول العالم

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:00 ص
birds of prey
birds of prey
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شروق ابراهيم
حقق فيلم Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ايرادات بلغت 190 مليون دولار أمريكي حول العالم.

وحصد الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية 80 مليون دولار، اما في باقي انحاء العالم 110 مليون دولار امريكي,

لفيلم بطولة مارجوت روبى، ماري اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورني سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثي يان.

فيلم "Birds of Prey" تدور أحداثه بعد انفصال Harley Quinn عن Joker، تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntress وRenee Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

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