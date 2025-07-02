الدردير لـ مدرب الزمالك الجديد: أهلا بيك في النادي الأكثر تتويجا بالبطولات القارية

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ مدرب نادي الزمالك الجديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"أهلا بيك فى النادى، الأكثر تتويجاً بالبطولات القارية فى القرن العشرين ، و صاحب الشعبية الأولى فى القارة و سيدها الأوحد".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل التقرير الفني الشامل الذي قدمه المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أيمن الرمادي، إلى مجلس إدارة النادي عقب إعلان رحيله، والذي تضمن عددًا من التوصيات الفنية والإدارية المهمة.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أوصى الرمادي في تقريره بالاستغناء عن المدافع المغربي صلاح مصدق، مؤكدًا أن الفريق لا يحتاج إلى خدماته، في ظل وجود عناصر قوية في مركز قلب الدفاع مثل الونش، حسام عبد المجيد، وبديلهما مصطفى الزناري، وأحمد حسام، مطالبًا بتسويق اللاعب والتعاقد مع مدافع أجنبي يُضيف جودة للفريق.

وتابع:" كما شدد على ضرورة تجديد عقد عبد الله السعيد، واصفًا إياه بـ "اللاعب المحترف من الطراز الأول"، نظرًا لالتزامه الفني والسلوكي،بالإضافة إلى مطالبته بالإبقاء على شيكابالا حتى نهاية عقده، معتبرًا أن دوره يتجاوز حدود الملعب إلى غرفة الملابس حيث يحظى باحترام وتقدير جميع اللاعبين.

وأضاف:" كما أوصى الرمادى بضرورة تمديد عقد محمد السيد،معتبره من العناصر الشابة التى تمثل مستقبل الفريق الأبيض مؤكداً أنه إمكانياته تؤهله للعب أساسي فى الفريق،بل إمكانياته تتفوق على زميله نبيل عماد "دونجا"،كما أوصى باستمرار سيف جعفر.

وأكمل:" الرمادي إلى دعم الثنائي نبيل دونجا ومصطفى شلبي، مشيرًا إلى أنهما من العناصر المهمة داخل الفريق، لكن تأثر مستواهما مؤخرًا بسبب الضغط الجماهيري،كما أثنى على مستوى محمد صبحي، معتبرًا إياه الحارس رقم واحد في مصر حاليًا.

واستطرد:" الرمادي أن الزمالك يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين، لكن الفريق بحاجة إلى تنظيم داخلي أكبر ودرجة أعلى من الاحترافية في الإدارة الفنية والتعامل اليومي مع اللاعبين.