AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إدلب تشتغل من جديد.. مجزرة مروعة لمليشيات أردوغان في أول خرق للهدنة

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
خرقت المليشيات التركية المتواجدة في محافظة إدلب، اليوم الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس. 

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها قتلت 21 شخصًا من أفراد الجيش العربي السوري، مشيرةً إلى أن المليشيات التركية دمرت مدفعين وقاذفين للصواريخ.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: "بناء على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزراء الخارجية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا وتركيا ستنشئان ممرا آمنا بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق "M4" في سوريا، لافتا إلى أن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 مارس

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الكرملين على التصعيد التركي السوري في إدلب

بوتين وأردوغان يجريان اتصالا هاتفيا حول إدلب.. وهذا ما اتفقا عليه

ابتلع الطعم بسذاجة.. فضيحة جديدة لـ جيش أردوغان فى سوريا.. تفاصيل

أمريكا تتخلى عن أردوغان: لا دعم جويا في إدلب

بوتين متحديا أردوغان: الوضع في إدلب يتطلب تدخلنا المباشر

للخلف در.. اتفاق بين أردوغان وبوتين على وقف إطلاق النار بإدلب

ترشيحاتنا

أول تعليق من أمريكا على التسوية الجديدة في إدلب بين روسيا وتركيا

يا جماله .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا برقصتها.. فيديو

حادث مرعب.. مصرع 12 شخصا وإصابة ١١ آخرين في تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية

منسق صن داونز يكشف خطة موسيماني لتخطي الأهلي

خبير: إثيوبيا تسعى إلى بيع مياه نهر النيل.. فيديو

لتصبح سائقا محترفا.. 10 حيل لن تتعلمها في مراكز قيادة السيارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

هكذا أعرب الأمير ويليام عن حبه لزوجته كيت ميدلتون خلال زيارتهما لـ أيرلندا.. تفاصيل

40 مليون جنيه ومقعدان فقط.. شاهد أغلى سيارة في العالم من بنتلي