إدلب تشتغل من جديد.. مجزرة مروعة لمليشيات أردوغان في أول خرق للهدنة

خرقت المليشيات التركية المتواجدة في محافظة إدلب، اليوم الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس.





وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها قتلت 21 شخصًا من أفراد الجيش العربي السوري، مشيرةً إلى أن المليشيات التركية دمرت مدفعين وقاذفين للصواريخ.





أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.





وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: "بناء على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزراء الخارجية".





من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا وتركيا ستنشئان ممرا آمنا بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق "M4" في سوريا، لافتا إلى أن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 مارس



