AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب كورونا المستجد.. قرار مهم من إدارة بوروسيا دورتموند

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
قرر نادي دورتموند الألماني، وبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، السفر إلى باريس أمس الخميس، بعيدًا عن الرعاة وممثلي الإعلام كإجراء احترازي للقاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراتهما ضمن مسابقة أبطال أوروبا.



وأكد النادي أمس الخميس أن "الفريق سينتقل إلى العاصمة الفرنسية ضمن دائرة مصغرة من الأفراد".



وكان الفريق فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 1-2 تحت قيادة مدربه السابق توماس توخيل.



وكان النادي أعلن خلال هذا الأسبوع أن اللاعبين والمدرب لن يسمحوا مؤقتًا بالتقاط صور السيلفي وبالتوقيعات للمعجبين.



وأضاف النادي أنه فضلًا عن ذلك فلن تكون هناك أنشطة تدريبية علنية "حتى ينحسر الفيروس بصورة إجمالية".



وأوضح النادي أن "هذا سيغلق الباب أمام فيروس "كوفيد 19" حتى لا يدخل إلى كابينة الفريق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيمار يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان ونانت

توخيل يثير قلق جماهير سان جيرمان بسبب نيمار

موعد مباراة دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

نيمار يقود هجوم باريس سان جيرمان وهازارد بروسيا دورتموند في المواجهة المرتقبة الليلة

بسبب كورونا.. تأجيل مباراة مهمة بين الكويت وسلطنة عمان

مواطنات قادمات من إيران.. 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البحرين

ترشيحاتنا

بورنموث طريق محمد صلاح لرقم قياسي تاريخي مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة.. كواليس صراع الانتخابات بين الخطيب والعامري فاروق في الاهلي.. مفاجآت عن صفقة منتظرة بين الزمالك وبيراميدز

عضو اتحاد الكرة يتوقع نتيجة مباراة الزمالك أمام الترجي

"التعليم" تقرر تأجيل تجارب إخلاء المدارس .. الوزارة : انتظروا الموعد الجديد

بشرى لخريجي كلية تجارة.. اِعرف شروط التحاقك بوظيفة في بنك مصر

أخبار الزمالك.. كارتيرون يتحدث عن استعدادات الزمالك لمباراة الترجي.. وخسارة جديدة للأبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

هكذا أعرب الأمير ويليام عن حبه لزوجته كيت ميدلتون خلال زيارتهما لـ أيرلندا.. تفاصيل

40 مليون جنيه ومقعدان فقط.. شاهد أغلى سيارة في العالم من بنتلي