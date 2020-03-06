3 فئات ممنوعة من السفر عبر قطار الحرمين السريع

أعلن قطار الحرمين السريع عن منع سفر المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين من السفر على متن عرباته؛ حفاظا على سلامة الجميع، وتجنبا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

كما أعلن القطار عبر حسابه الرسمي عن منع سفر أصحاب التأشيرات السياحية على متنه؛ بعد تعليق وزارة السياحة دخول أصحاب تلك التأشيرات إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعنت تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتًا، وذلك لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.





وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه، وامتدادًا لقرارها القاضي بتعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا من خارج المملكة، وقرارها تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة".