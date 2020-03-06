AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وهيا مرتدية الكمامة .. نيكول سابا تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:06 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت النجمة نيكول سابا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها وهيا تردى كمامة وكتبت عليها :"الوقاية خير علاج ، فيروس كورونا "

وجاءت تعليقات الجماهير كالتالى :
-"الله يحفظك حبيبتى " وأضاف آخر " الوقاية أهم من العلاج أحسنتى ".

على جانب آخر تستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحي حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية .

 كما تقوم نيكول بالكشف عن مشاركتها في بطولة عمل درامي جديد خلال الأيام القليلة القادمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رئيس الترجي يستنجد بـ القلصي لإنقاذ الفريق أمام الزمالك

خضعت لفحص كورونا بالمطار.. وزيرة الصحة تصل القاهرة عائدة من الصين..صور

سائحة تايوانية السبب.. التفاصيل الكاملة لـ اكتشاف 12 حالة كورونا جديدة بمصر

ارتفاع كبير لـ أسعار الذهب في مصر.. والجرام يقفز 14 جنيها

الكعبة خالية من المصلين.. شاهد

هناكل إيه النهاردة.. فخذة ضاني في الفرن وطاجن لوبيا باللحمة المفرومة ومحشي مشكل.. والحلو: كريم كراميل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. فخذة ضاني في الفرن وطاجن لوبيا باللحمة المفرومة ومحشي مشكل.. والحلو: كريم كراميل

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.. صور

تاريخ في حارة .. برجوان وصل لدرجة كبير الخدم وقتله ابن العزيز بالله ..صور