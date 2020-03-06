وهيا مرتدية الكمامة .. نيكول سابا تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

الوقاية خير علاج ،

فيروس

كورونا "

وجاءت تعليقات الجماهير كالتالى :

-"الله يحفظك حبيبتى " وأضاف آخر " الوقاية أهم من العلاج أحسنتى ".





على جانب آخر تستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحي حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية .





كما تقوم نيكول بالكشف عن مشاركتها في بطولة عمل درامي جديد خلال الأيام القليلة القادمة.



