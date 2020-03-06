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أخبار البلد

التضامن: انطلاق فصول محو الأمية لسكان روضة السيدة

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:19 م
مشروع تطوير روضة
مشروع تطوير روضة السيدة
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محمد عبد المنعم
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تطوير روضة السيدة بتنفيذ فصول محو الأمية لتعليم الكبار بمنطقة بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة فرع القاهرة ومؤسسة اسمعونا، تستهدف هذه الفصول كبداية تجريبية محو أمية 23 من الراغبين في التعليم.
 
وأشار عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي انه من المتوقع أن تستمر هذه الفصول لمدة ثلاثة أشهر، وتستهدف أكبر عدد من سكان روضة السيدة الراغبين في الالتحاق بها مؤكدًا ان الوزارة تسعي دائمًا لتنمية بيئة اجتماعية متكاملة لأبناء منطقة روضة السيدة زينب، (تل العقارب سابقا) بعد تطويرها وتوفير مساكن مؤثثة لقاطنيها، وتستهدف بالأساس بناء إنسان متحضر في مجتمع جديد مستدام. 

وأضاف عثمان أن هذا المشروع جاء إيمانًا بقيمة المسئولية الاجتماعية التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي خاصة لدعم محدودي والفئات المهمشة ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تُقدَّم لهم ورعاية جميع فئات المجتمع المصري ومراعاة البُعد الاجتماعي لهم عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة.

 جدير بالذكر أن مشروع " روضة السيدة " يتكون من 816 وحدة سكنية تم تسكين 535 اسرة وجاري تسكين باقي الوحدات ويعتمد المشروع على مكون تأهيلي اجتماعي وتعديل السلوك عن طريق تكوين مجموعات روابط من شباب المنطقة ممثلة في رابطة "جدعان السيدة "ورابطة " ست الكل " وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية والسلوكيات منها نبذ العنف وتقبل الآخر وتأهيل المقبلين على الزواج . كما يتضمن المشروع مكون ثقافي وتعليمي حيث يتم تنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع بالإضافة الى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الأزهر لنشر القيم
التضامن: انطلاق فصول محو الأمية لسكان روضة السيدة
التضامن: انطلاق فصول محو الأمية لسكان روضة السيدة
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