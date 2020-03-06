قرعة كأس العالم لكرة السلة .. منتخب مصر للناشئين يصطدم بـ كندا وإيطاليا وأستراليا

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة السلة للناشئين تحت 17 عاما عن وقوع منتخب مصر في مجموعة قوية مع منتخب كندا وايطاليا واستراليا، ومن المقرر إقامة البطولة خلال الفترة من 4 وحتى 12 يوليو المقبل في بلغاريا.





وجاءت مجموعات بطولة كأس العالم كالتالي:





المجموعة الأولى : كندا – أستراليا – إيطاليا – مصر





المجموعة الثانية: الصين – جمهورية الدومينكان – فرنسا – بيلاروسيا





المجموعة الثالثة: تركيا – كوريا – الأرجنتين – إسبانيا





المجموعة الرابعة: روسيا – مالي – أمريكا – (اليابان أو نيوزيلاندا )





وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 17 سنة كلا من :





محمود وليد ، أسر جودة ، مؤمن طارق خيرى ، أحمد ياسر ، عمر سعد ، بلال عبد المطلب ، كريم وليد ، على أحمد ، عبد الله ناصر ، محمد على.





جدير بالذكر أن منتخب مصر تحت سن 17 عام تأهل الي بطولة العالم بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا يوليو الماضي في الرأس الأخضر بعد الفوز علي منتخب مالي بنتيجة (66-57).