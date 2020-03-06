سلة 2010 سموحة بنات تهزم سبورتنج

واصل فريق كرة السلة بنادي سموحة مواليد 2010 الأحمر بنات بقيادة الكابتن كريم كمال انتصاراته في بطولة الميني والميكرو التي تنظمها منطقة الإسكندرية وتغلب علي نظيره سبورتنج الأحمر بعد لقاء قوي ومتميز لنجمات سموحة.





وكان الفريق قد استهل مبارياته بالفوز على نظيره الترام.





تضم قائمة الفريق النجمات: كرمة أحمد محمد ومريم ايمن حسن وجنى وليد ابو بكر ورودينا حازم محمد ولمار وائل مصطفى ورؤى مصطفى محمد وروان محمد الشهاوى وتقى احمد مصطفى وتسنيم رجا سمير وكارما محمد احمد وسلمى محمد سعد ورودينا شريف صابر وهانيا محمد احمد وفريدة وائل سعد ومريم حسن مرسى وجورى محمد هلال وسلمى محمد يسرى ورقية ميسرة محمود ومرام محمد عبد الكريم.





بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن كريم كمال مدرب والكابتن ميادة عبد الحميد إداري والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات تحت إشراف الكابتن أيمن إبراهيم المدير الفني لقطاع الميني والميكرو والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.