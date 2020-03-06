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أخبار العالم

لم تكشف مكان عملهما.. الخطوط البريطانية تعلن إصابة 2 من طاقمها بفيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:15 م
الخطوط الجوية البريطانية
الخطوط الجوية البريطانية
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أحمد محرم
نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن شركة الخطوط الجوية البريطانية إعلانها اكتشاف إصابة اثنين من طاقم العاملين بها كحاملي حقائب بفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن السلطات الصحية بالبلاد سجلت 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات به إلى 163 حالة.



ولم تكشف الخطوط الجوية البريطانية عن المكان المحدد لعمل المصابين الاثنين ضمن طاقمها، لكن إدارة مطار هيثرو بالعاصمة لندن قالت في بيان إن "سلامة ركابنا وزملائنا هي أولويتنا الأولى".

وتابعت الصحيفة أن رجلًا في العقد التاسع من العمر مصابًا بفيروس كورونا قد بلغت حالته مرحلة حرجة ويُخشى أن يفارق الحياة ليكون ثاني حالة وفاة بالوباء المميت في بريطانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، إنه يبدو أن المملكة المتحدة ستواجه اضطرابًا كبيرًا بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة ذا جارديان والتي نقلت حديثه اليوم الجمعة، أضاف جونسون: "يبدو أن هناك فترة كبيرة من الاضطراب حيث يتعين علينا التعامل مع هذا المرض المتفشي".

وعندما سئل عن المساعدة التي سيتم تقديمها للشركات التي تكافح بسبب تفشي المرض ، قال جونسون إن ميزانية الأسبوع المقبل تمثل "فرصة كبيرة' للبلاد".

وأضاف: ستشاهد في الميزانية الأسبوع المقبل جميع أنواع الطرق التي نريد أن نستخدم بها هذه اللحظة، تزامنا مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وتابع: كل الفرص لدينا - لكننا نتعامل أيضًا مع هذا التحدي الخاص، فيروس كورونا، الذي اثر في النمو المنخفض الذي يشهده العالم - ودفع الى تباطؤ الاستثمارات الرائعة.
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