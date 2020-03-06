بعد ترميم استمر 14 عاما.. زوار هرم زوسر بسقارة يلتقطون سيلفي.. صور

استقبل هرم زوسر المدرج زائريه بمنطقة اثار سقارة اليوم الجمعة، بعد أن افتتحه أمس رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بعد الانتهاء من مشروع ترميمه والذي دام قرابة ال١٤ عاما بتكلفة مقدارها 104 ملايين جنيه.





وأوضح صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة أن زيارة الهرم تكون من مدخله الجنوبي وأن تذاكر الزيارة للزائر الأجنبي تبلغ 100 جنيه مصري والطالب الأجنبي 50 والزائر المصري 40 جنيها والطالب المصري 20 جنيها.





وشمل مشروع الترميم الذي يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية وتطويرها والنهوض بخدمات الزائرين بها، أعمال درء الخطر، والترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.





وأشار صبري فرج إلى أن مشروع الترميم بدأ عام ٢٠٠٦ وتوقفت الأعمال عام ٢٠١١ ثم استأنفت في نهاية عام ٢٠١٣، حيث شملت أعمال الترميم الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجار أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.





وقالت إيمان زيدان مساعد الوزير لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد المالية، إن أعمال تطوير منطقة هرم سقارة شملت تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الأسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين بصفة عامة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.





وأوضحت داليا خطاب المشرف على إدارة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بمكتب وزير السياحة والآثار، أن عملية تطوير المنطقة تمت طبقا لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية وتوفير سبل الراحة والخدمات للزائرين.





وتضمنت أعمال التطوير أيضا وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة، ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجودة بها، بالإضافة إلى توفير زي موحد للعاملين بالنظافة ولأفراد الأمن، مؤكدة أن جميع الخدمات يستطيع الزائر أن يلاحظها بمجرد وصوله إلى المنطقة الأثرية.



