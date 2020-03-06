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أخبار العالم

تفجير انتحاري.. التفاصيل الكاملة لهجوم السفارة الأمريكية بتونس

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:45 م
هجوم إرهابي قرب السفارة
هجوم إرهابي قرب السفارة الأمريكية في تونس
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رحيم يسري
تفاجأ التونسيون صباح الجمعة بهجوم إرهابي قرب السفارة الأمريكية أسفر عن مقتل ضابط تونسي وإصابة 5 آخرين بينهم مدني.

الهجوم بدأ عندما استهدف انتحاريان دورية أمنية في العاصمة تونس في منطقة "البحيرة 2"، حيث قاما بتفجير نفسهما باستخدام  عبوة ناسفة تقليدية الصنع،  فيما بدأت تونس تحقيقات لكشف من تعاون مع الإرهابيَين وساعدهما.

بدوره أكد وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي في مؤتمر صحفي  أن "العملية الإرهابية تزيدنا إصرارا على مطاردة كل بقايا الإرهابيين أينما كانوا".

بينما كشفت وسائل محلية عن هوية الإرهابيين، حيث ذكرت "موزاييك" أن الإرهابي الأول هو محمد سنيم، وهو من مواليد 1991، وكان يقطن في منطقة الكرم، شمالي تونس، أما الثاني  فيدعى لعقة خبيب، وكان يقيم في منطقة سيدي داود، بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس.

من جانبه زار الرئيس التونسي قيس سعيد، في مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، مصابي العملية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية.

وعقب الهجوم، توالت الإدانات الرافضة للعملية الإرهابية، حيث ذكرت وكالة الأنباء الإمارات (وام) أن دولة الإمارات "تدين بشدة الهجوم الإرهابي على دورية أمنية بالقرب من السفارة الأميركية في تونس والذي أدى إلى مقتل رجل أمن وجرح آخرين".


كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الأمريكية في تونس، وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف السعودية "الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مؤكدةً وقوف المملكة إلى جانب تونس في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها".

وفي مصر، أدانت الخارجية  الهجوم الإرهابي، مؤكدة رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية التونسية في مواجهة الإرهاب.

فيما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقيتي تعزية للرئيسين التونسي والأمريكي عبر فيهما عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي.

أما الخارجية الأمريكية فأكدت أنها تعمل مع السلطات في تونس  للتحقيق في ملابسات الهجوم قرب السفارة الأمريكية.

كانت الداخلية التونسية قالت إن الهجوم أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين، وإصابة 5 من أفراد الشرطة، بينما أصيب مدني بجروح طفيفة، قبل أن تفيد وكالة تونس أفريقيا للأنباء بمقتل شرطي، وأكد شهود عيان سماع دوي انفجار وإنذار سيارات الإسعاف  على الطريق السريع الذي يربط حي البحيرة الذي توجد به السفارة مع العاصمة تونس وضواح في الشمال.
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