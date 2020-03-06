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مرأة

بـ لون شعر جديد .. دومينيك حوراني بإطلالة مختلفة على إنستجرام

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:23 م
دومينيك حوراني
دومينيك حوراني
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة دومينيك حوراني صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من لبنان.

وأثارت دومينيك الجدل بإطلالتها، والتي ظهرت من خلالها مرتدية بالطو  طويلا ومكشوفا من القدم، باللون الأسود بقماش القطيقة، والأكمام باللون الرمادي الفرو.

ونسقت معه بوت طويلا باللو الأسود المائل للرمادي الفاتح، لاستكمال الاطلالة.

وفاجأت متابعيها بلون شعر مختلف، حيث ظهرت بالشعر البني الغامق على عكس العادة.

وأما من الناحية الجمالية، فوضعت اللون البرتقالي الفاتح في الشفاه، والايشادو الهادئ، والقليل من البلاشر.

وارتدت اكسسوارات بسيطة في الأذن، وانسيال في اليد.
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