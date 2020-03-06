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الإمارات تنفي شائعة منع أو التحذير من دخول المصريين لـ أراضيها

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:30 م
دولة الإمارات
دولة الإمارات
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أسامة علي

نفى جاسم خلفان محلل سياسي وكاتب إماراتي، ما تم تداوله بشأن صدور قرار من الجانب الإماراتي يحذر دخول المصريين.


وأضاف خلفان خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى ام سى" بإمكان أي فرد فتح موقع "وزارة الخارجية والتعامل للإمارات"، وأتحدى أى شخص يجد اسم "مصر" موجود سواء بالمنع أو التحذير من الدخول للإمارات.


وتابع قائلا: "ترويج الشائعات بشأن الدول العربية التي تقف وتساند بعضها البعض ليس بجديد فـ ترويج الشائعات بدأ من عام 2011، مصر تحارب منذ سنين، العلاقة بين مصر والإمارات قبل قيام دولة الإمارات نفسها.


وأشار جاسم خلفان، إلى أن أى قرار تتخذه أى دولة بشأن كورونا ليس معناه قطع علاقة مع دولة أخرى فهو فقط لحماية الجميع ويتم وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.


وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عدم صحة ما تردد حول صدور قرار يحظر دخول المواطنين المصريين القادمين إلى دولة الإمارات، كما تشدد الوزارة على قوة العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين. 


يأتي ذلك ردا على ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرارات احترازية بدولة الإمارات العربية الشقيقة لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا. 

وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين في الخارج تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله، والالتزام بما تصدره الجهات في مصر وفي دول الإقامة، وما تذيعه منظمة الصحة العالمية من تقارير.

كما تعاود الوزارة التأكيد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع أطيب التمنيات لجميع المواطنين بالتمتع بموفور الصحة والعافية. 

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