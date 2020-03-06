في أول 3 دقائق.. الترجي يضرب الزمالك بالهدف الأول





واحتسب الحكم ركلة جزاء للترجي بالدقيقة الثالثة سجلها بلال بن ساحة.







ويدخل الزمالك بتشكيل مكون من :

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام فى خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي في خط الوسط

مصطفي محمد فى خط الهجوم

بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش - محمد عبد السلام - محمد حسن - شيكابالا - مصطفى فتحي - اسلام جابر - كاسونجو.

بينما جاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى :معز بن شريفية خط الدفاع : حسين الربيع -ايهاب المباركي - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - حمدو الهوني - بلال بن ساحة خط الهجوم : فادي بن شوق - ابراهيم واتارا.





نجح فريق الترجي التونسي في تسجيل الهدف الاول في مرمى منافسه الزمالك بالمباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة باستاد رادس في اطار اياب دور الـ16 من دوري ابطال افريقيا.