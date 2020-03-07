عبد الدايم: استثمار التقنيات المتطورة لإعادة إحياء التراث وجذب الشباب للفنون الراقية

نجحت الثقافة المصرية بجدارة فى المزج بين تراث الفنون وابهار التقنيات الحديثة لتجتمع الاصالة والمعاصرة فى رحاب دار الأوبرا حيث شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات أول عروض الاوبرا بتقنية الهولوجرام وذلك بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وعدد من سفراء وجاليات الدول العربية والاجنبية بمصر .





قالت عبد الدايم ان استثمار التقنيات الحديثة فى مجالات الابداع يهدف الى اعادة احياء كنوز الفنون الراقية والقاء الضوء على ايقوناتها التى شكلت ملامح الهوية.





واشارت ان استخدام تقنية الهولوجرام لتقديم التراث ياتى ضمن مشروع تحديث مصر الهادف الى صون اشكال التعبير الثقافى والفنى من الموروثات العريقة واتاحته باساليب براقة لجذب الشباب والاجيال الجديدة باعتبارها وسيلة متطورة لإعادة تشكيل الوعى والسمو بالوجدان .



