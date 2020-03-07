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ثقافة

عبد الدايم: استثمار التقنيات المتطورة لإعادة إحياء التراث وجذب الشباب للفنون الراقية

السبت 07/مارس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نجحت الثقافة المصرية بجدارة فى المزج بين تراث الفنون وابهار التقنيات الحديثة لتجتمع الاصالة والمعاصرة فى رحاب دار الأوبرا حيث شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات أول عروض الاوبرا بتقنية الهولوجرام وذلك بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وعدد من سفراء وجاليات الدول العربية والاجنبية بمصر . 

قالت عبد الدايم ان استثمار التقنيات الحديثة فى مجالات الابداع يهدف الى اعادة احياء كنوز الفنون الراقية والقاء الضوء على ايقوناتها التى شكلت ملامح الهوية.

واشارت ان استخدام تقنية الهولوجرام لتقديم التراث ياتى ضمن مشروع تحديث مصر الهادف الى صون اشكال التعبير الثقافى والفنى من الموروثات العريقة واتاحته باساليب براقة لجذب الشباب والاجيال الجديدة باعتبارها وسيلة متطورة لإعادة تشكيل الوعى والسمو بالوجدان .

وكان الحفل الذى اخرجته جيهان مرسى قد استعاد اجواء زمن الفن الجميل حيث تالقت لاول مرة فى تاريخ الاوبرا الصورة ثلاثية الابعاد لكوكب الشرق على المسرح الكبير لتشدو برائعة حيرت قلبى كلمات احمد رامى والحان رياض السنباطى ، ثم تغنت النجمتان ريهام عبد الحكيم ومى فاروق بعدد من الاعمال الخالدة لكوكب الشرق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى .
عبد الدايم: استثمار التقنيات المتطورة لإعادة إحياء التراث وجذب الشباب للفنون الراقية
عبد الدايم: استثمار التقنيات المتطورة لإعادة إحياء التراث وجذب الشباب للفنون الراقية
عبد الدايم: استثمار التقنيات المتطورة لإعادة إحياء التراث وجذب الشباب للفنون الراقية
عبد الدايم: استثمار التقنيات المتطورة لإعادة إحياء التراث وجذب الشباب للفنون الراقية
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