AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض يوم ٢٩ أبريل الساعة ١٢ إلا دقائق

السبت 07/مارس/2020 - 01:30 ص
اصطدام كويكب ضخم
اصطدام كويكب ضخم بالأرض
Advertisements
عزة عاطف
بعد الأخبار المتداولة والشائعات التي تم التحذير فيها من اصطدام كويكب بالأرض يوم الأربعاء التاسع والعشرين من أبريل المقبل، قامت الجمعية الفلكية بجدة بتأكيد عدم صحة كل هذه الأنباء المتداولة.

نفى «ماجد أبو زاهرة» رئيس الجمعية الفلكية في جدة الشائعات التي تفيد بضرب كويكب ضخم للأرض يوم ٢٩ أبريل، وصرح بأن الكويكب سيمر بالقرب من مدار الأرض فقط.

وأكد أبو زاهرة أن الكويكب سيمر عند الساعة 11:56 صباحًا على مسافة 6.290.589 كلم من الأرض، مما يعني أنه سيكون بعيدًا وخافتًا جدًّا وغير مشاهَد بالعين المجردة، وسيعبر بسلام.

بالإضافة إلى نفي وجود أي كويكب أو مذنب على وشك الاصطدام بالأرض، وأنه تم إدراجه تحت «محتمل الخطورة» بسبب مروره بالقرب من مدار الأرض، لا لأنه سيصطدم بالأرض.

لافتًا إلى أن وكالة ناسا لم تؤكد الكويكب ضمن الأجسام التي تشكل خطورة اصطدام بالأرض في المستقبل القريب،
كما أن الكويكبات والتي تم تصنيفها خطيرة لها فرصة ضئيلة للاصطدام بالأرض خلال الـ100 سنة القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخطر التهديدات.. كويكبات مدمرة في طريقها إلى الأرض

خلال ساعات.. كويكب ضخم يصطدم بالأرض

ثورة علمية.. اكتشاف قمر جديد لكوكب الأرض.. فيديو

بحجم سيارة.. تفاصيل اكتشاف علماء الفلك كويكبا في مدار الأرض.. شاهد

شاهد.. أول ظهور واضح للقمر الجديد للأرض

في حجم جبل إيفرست.. كويكب عملاق يهدد بتدمير الأرض الشهر المقبل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حقيقة تعطيل الدراسة بجامعة عين شمس

شاهد.. جماهير الترجي تهاجم نادي الزمالك قبل الموقعة المصيرية

حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض يوم ٢٩ أبريل الساعة ١٢ إلا دقائق

الصحة العالمية توضح حقيقة غلق المدارس بمصر

ننشر خط سير الحالة التايوانية المتسببة في إصابة 12 مصريا بـ كورونا

سيدة تترك طفلًا في منزل بدون طعام أو ماء 9 أيام.. تفاصيل مؤلمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ حنان ترك قبل وبعد ارتدائها الحجاب في عيد ميلادها

لمحبي الطبخ.. جائزة 10 آلاف ريال سعودي لمن يطبق هذه الوصفة #ملفيه_بن_قاسم

حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض يوم ٢٩ أبريل الساعة ١٢ إلا دقائق