حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض يوم ٢٩ أبريل الساعة ١٢ إلا دقائق

بعد الأخبار المتداولة والشائعات التي تم التحذير فيها من اصطدام كويكب بالأرض يوم الأربعاء التاسع والعشرين من أبريل المقبل، قامت الجمعية الفلكية بجدة بتأكيد عدم صحة كل هذه الأنباء المتداولة.





نفى «ماجد أبو زاهرة» رئيس الجمعية الفلكية في جدة الشائعات التي تفيد بضرب كويكب ضخم للأرض يوم ٢٩ أبريل، وصرح بأن الكويكب سيمر بالقرب من مدار الأرض فقط.





وأكد أبو زاهرة أن الكويكب سيمر عند الساعة 11:56 صباحًا على مسافة 6.290.589 كلم من الأرض، مما يعني أنه سيكون بعيدًا وخافتًا جدًّا وغير مشاهَد بالعين المجردة، وسيعبر بسلام.





بالإضافة إلى نفي وجود أي كويكب أو مذنب على وشك الاصطدام بالأرض، وأنه تم إدراجه تحت «محتمل الخطورة» بسبب مروره بالقرب من مدار الأرض، لا لأنه سيصطدم بالأرض.





لافتًا إلى أن وكالة ناسا لم تؤكد الكويكب ضمن الأجسام التي تشكل خطورة اصطدام بالأرض في المستقبل القريب،