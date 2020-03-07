AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعثة الزمالك تصل اليوم مطار القاهرة عقب التأهل الأفريقي

السبت 07/مارس/2020 - 01:58 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
تقرر وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك‬⁩ إلى القاهرة اليوم السبت قادمة من تونس يأتي هذا بعد الانتهاء من مباراة الترجي، على أن تصل البعثة البيضاء في تمام السابعة مساءً.

‏ومن المقرر أن يستأنف اللاعبون تدريباتهم يوم الأحد المقبل بملعب عبداللطيف ابورجيله استعدادا للقاء الاتحاد

ونجح الزمالك في التأهل إلي دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جلسة فنية لجهاز الزمالك استعدادا لمواجهة زيسكو

قبل مواجهة الترجى.. هانى زادة يشيد بجهود السفارة المصرية قبل وصول بعثة الزمالك إلى تونس

أول تعليق من إدارة الزمالك بعد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

سهرناكو معانا.. أحمد عيد يستفز الأهلاوية بعد تأهل الزمالك

أفريقيا تحت السيطرة.. عزيز الشافعى بعد تخطى الزمالك عقبة الترجي

رغم معاقبته.. شيكابالا يكرر الفعل الفاضح بعد الفوز على الترجي

ترشيحاتنا

علاج الاحتقان .. لأشهر الانواع .. الحلق والانف والبروستاتا

الصحة: إجراء تحاليل لـ 2166 حالة مشتبه في إصابتهم بـ كورونا

سهرناكو معانا.. أحمد عيد يستفز الأهلاوية بعد تأهل الزمالك

الصحة العالمية توضح حقيقة غلق المدارس بمصر

أخبار الرياضة.. الزمالك يتأهل من رادس.. خلافات العامري فاروق والخطيب.. ضربة موجعة لـ ليفربول

حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض يوم ٢٩ أبريل الساعة ١٢ إلا دقائق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ حنان ترك قبل وبعد ارتدائها الحجاب في عيد ميلادها

لمحبي الطبخ.. جائزة 10 آلاف ريال سعودي لمن يطبق هذه الوصفة #ملفيه_بن_قاسم

حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض يوم ٢٩ أبريل الساعة ١٢ إلا دقائق