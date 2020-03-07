بعثة الزمالك تصل اليوم مطار القاهرة عقب التأهل الأفريقي

تقرر وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك‬⁩ إلى القاهرة اليوم السبت قادمة من تونس يأتي هذا بعد الانتهاء من مباراة الترجي، على أن تصل البعثة البيضاء في تمام السابعة مساءً.





‏ومن المقرر أن يستأنف اللاعبون تدريباتهم يوم الأحد المقبل بملعب عبداللطيف ابورجيله استعدادا للقاء الاتحاد



