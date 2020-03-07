بعثة الزمالك تصل اليوم مطار القاهرة عقب التأهل الأفريقي

تقرر وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم السبت قادمة من تونس يأتي هذا بعد الانتهاء من مباراة الترجي، على أن تصل البعثة البيضاء في تمام السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يستأنف اللاعبون تدريباتهم يوم الأحد المقبل بملعب عبداللطيف ابورجيله استعدادا للقاء الاتحاد
ونجح الزمالك في التأهل إلي دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.