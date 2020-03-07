أحمد مرتضى يتحدث عن تأهل الزمالك لـ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي إنجاز للفريق الأبيض.





وأضاف أحمد مرتضي أن الفريق تحدى الصعاب خلال الفترة الماضية بفضل مجلس الإدارة ورئيس النادي واللاعبين والجهاز الفني.





وأضاف أن الزمالك خاض لقاء الترجي وسط ظروف صعبة ولكن الفريق قدم مباراة قوية وحقق هدفه بالتأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا .





وشدد عضو المجلس الأبيض أن حازم إمام الظهير الأيمن للفريق تحامل على نفسه في المباراة وشارك وهو مصاب.





وحرص عضو المجلس الأبيض على توجيه الشكر للسفير المصري في تونس والشرطة التونسية على تأمين بعثة الفريق الأبيض في تونس.