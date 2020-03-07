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تعليم

جامعة القاهرة تصدر طبعة جديدة من دليل الوقاية من فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 09:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قسم التعليم

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إصدار الجامعة طبعة جديدة من الدليل الاسترشادي للوقاية من فيروس كورونا.



وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه يتم اتخاذ إجراءات صارمة منذ بداية الأزمة، لافتا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لمواجهة الفيروس والوقاية منه.



وقال رئيس جامعة القاهرة : لقد تم إتاحة الدليل على مواقع كليات الجامعة ومعاهدها ، مضيفا أنه تم توزيعه على طلاب الحرم الجامعي.



وأضاف الدكتور الخشت، إن الهدف من الدليل الاسترشادي توعية منظومة الجامعة بالكامل للطلاب والعاملين وهيئة التدريس، من فيروس كورونا المستجد خاصة بعدما أصبح الفيروس خطرًا يواجه العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن الدليل يقدم التوعية حول الفيروس وكيفية انتقاله وطرق الوقاية منه.


جامعة القاهرة تصدر طبعة جديدة من دليل الوقاية من فيروس كورونا
جامعة القاهرة تصدر طبعة جديدة من دليل الوقاية من فيروس كورونا
جامعة القاهرة تصدر طبعة جديدة من دليل الوقاية من فيروس كورونا
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