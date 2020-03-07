الفستق.. تعرف على فوائده لـ الحامل والقلب والجسم

يعتبر الفستق من المكسرات المهمة بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل بروتينات ،الفيتامينات مثل فيتامين ب6 .

لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية فوائده العديدة وهى:

-فوائد الفستق للجسم بشكل عام :

- يساهم في ضبط نسبة الكوليسترول في الدم فيخفض من الكوليسترول الضار ويحسن مستوى الكوليسترول النافع.





- يساهم في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين والسكتة القلبية.





- الفستق الحلبي يساعد على تدفق الدم بالتالي يساهم في الوقاية من الاصابة بالجلطة.





- يساعد الفستق على تحسين وظائف الدماغ في أداء الأنشطة اليومية.





- يقي الفستق الحلبي من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي مثل :

انتفاخات البطن والإمساك.





فوائد الفستق للمرأة الحامل:

- كافة انواع المكسرات بشكل عام تعتبر مفيدة للمرأة الحامل.





- فهي تساهم في حماية الجنين من التشوهات الخلقية.





- مرحلة الحمل تحديدًا تحتاج المرأة إلى غذاء يمدها بالحديد ويساعد الجسم على امتصاص الحديد فيحميها من الإصابة بـ الأنيميا أثناء الحمل

- ويساهم في التخلص من الإمساك أثناء الحمل.





- ويقي الأجنة من الإصابة بالحساسية بعد الولادة.





- اذًا نصيحتنا للمرأة الحامل بتناول الفستق الحلبي فهو مناسب لها ولجنينها.





- ويعتبر أيضًا وجبة خفيفة يمكنها تناولها بين الوجبات.





فوائد الفستق لمرضى القلب:

- بدايةً يحسن الفستق من مستوى الكوليسترول في الدم

- بالتالي يساعد على منع تراكم الرواسب على الأوعية الدموية التي تسبب انسداد الشرايين والسكتات القلبية

- كما أنه يساعد على تدفق الدم مما يحمي من تكون التخثرات والجلطات

لأن الفستق الحلبي يرفع من معدلات الكوليسترول النافع HDL ويقلل من الكوليسترول الضار LDL

فوائد الفستق الحلبي للجهاز الهضمي وعملية الهضم :

- يحسن من وظائف عمل الجهاز الهضمي

- يعتبر تناول ربع كوب من الفستق الحلبي بانتظام يساعد على تحسين التمثيل الغذائي داخل الجسم

- بالتالي يقلل من الإصابة بالإمساك وانتفاخ البطن

- بسبب احتوائه على نسبة ألياف كبيرة فهو يساهم في :

- تحسين عملية الهضم

- ويسهل من حركة الطعام داخل الأمعاء

- يقوي من التوازن البكتيري في القولون

. فوائد الفستق لصحة الاطفال:

- الفستق يحتوي على فوائد مثل تعزيز المستوى الذهني لطفلك

يساهم في تقوية مستوى الذاكرة والتركيز

- كما أن الفستق يساعد على تقوية الجهاز المناعي

- بالتالي يساهم في حماية طفلك من الأمراض.

