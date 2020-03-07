كواليس ومفاجآت حماقي في أضخم حفلات الجامعة الأمريكية.. صور

شهد حفل محمد حماقي الذي أقيم مساء أمس الجمعة داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة العديد من الكواليس والمفاجأة التي حصدت "قلوب" الآلاف من محبيه من الجنسين ممن تفاعلوا معه بوصلات الغناء والرقص المتتالية علي مدي قرابة الساعتين.





استحق الحفل لقب "اضخم" حفلات الجامعة الأمريكية من حيث الحضور والتجهيزات التي تم إعدادها بمواصفات لايف عالمية من حيث تصميم المسرح وإضاءة ومؤثرات بصرية ل وليد الحريري وبمجرد حضور حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر صعد علي خشبة المسرح بأغنية "نفسي ابقي جنبه" وسط عاصفة من التصفيق من هتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الجمهور على حفاوة الإستقبال المبهر ثم واصل حفله بالعديد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " أجمل يوم" ،"يزلزل" ،"قدام الناس" ،" جري ايه واهلي أحلي حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني" ،"من قلبي بغني" ،"من البداية" ، "قادرين نعلمها" وواحدة واحدة" و"عمره ما يغيب" التي .. بالإضافة إلى "ام الدنيا" .





وحرص حماقي على أن يخص جمهور الجامعة الأمريكية المقرب لقلبه بخبرين .. الأول أن ألبومه القادم سيطلق في صيف ٢٠٢٠ والذي حصد المزيد من أجواء الاثارة مشيرا إلى أن الفترة ما بين ألبومه الاخير "كل يوم من ده" والقادم هي الأقصر بين جميع ألبوماته السابقة .



