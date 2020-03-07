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رياضة

صدى البلد يرصد مشاهد استفزاز جماهير الترجي لـ الزمالك .. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 05:30 ص
جماهير الترجي
جماهير الترجي
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خاص تونس
حرصت جماهير الترجي التونسي على دعم فريقها منذ اللحظة الاولي للدخول لاستاد رادس قبل مواجهته مع الزمالك في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا .

والتقطت عدسه "صدى البلد" مشهد لـ قيام جماهير الترجي برفع لافته كبرى لـ لاعب الترجي و امامه للاعب الزمالك مطروح ارضا .

ونجح الزمالك في التأهل إلي دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد أن أقصى فريق الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب.

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