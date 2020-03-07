مصر تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وقتلى وجرحى بهجوم قرب السفارة الأمريكية في تونس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

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سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.





ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الوزارة قوله: "كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوي للحالات التي تم اكتشافها"، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.





وذكرت "الوطن" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت أن نتيجة العينات التي تم سحبها من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، والوفد المرافق لها في زيارتها إلى الصين "خرجت سلبية"، مشيرًا إلى أن الوزيرة في مكتبها تباشر أعمالها وعقدت اجتماعات مع قيادات الوزارة؛ لبحث تداعيات اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة سياحية.





وقالت "الراي" إن الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، قررت وقف الرحلات الجوية إلى 7 دول هي مصر، الفلبين، سورية، لبنان، سريلانكا، بنغلاديش والهند، وذلك بشكل مؤقت ضمن إجراءات الوقاية ومكافحة فيروس كورونا.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الصحة السعودية دعت المواطنين السعوديين الذين تواجدوا في إيران خلال الأربعة عشر يوما الماضية إلى الإفصاح عن ذلك قبل نهاية اليوم السبت، تفاديا لتطبيق العقوبات.





وذكرت "الجريدة" أن رئاسة شئون الحرمين الشريفين أعلنت إعادة فتح المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد إغلاقهما مؤقتًا من أجل تعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس كورونا.





وأشارت "الأنباء" إلى أن السعودية أعلنت، أمس، قصر الدخول بشكل مؤقت إلى المملكة عبر المنافذ البرية مع الإمارات والكويت والبحرين على الشاحنات التجارية فقط ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا "المستجد".





وقالت "القبس" إن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لافتة إلى تعافي حالتي ليصل إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.





في سياق آخر، قالت "الراي" إن هجومًا انتحاريًا استهدف قوات الأمن القريبة من مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم أول، وإصابة خمسة آخرين، بينهم مدني.





ونقلت "الوطن" عن الداخلية التونسية قولها: "هذه العملية أسفرت عن مصرع الإرهابيين، وإصابة خمسة أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة، وإصابة مدني إصابة خفيفة"، مشيرةً إلى أن العبوة التي استخدمت في الهجوم بدائية الصنع، وأن التحقيقات لكشف من تعاون مع الإرهابيَين وساعدهما.





وأفادت "الجريدة" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد، في اتصال هاتفي، الجمعة، بأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا في محادثات الخميس من شأنها إرساء الاستقرار في محافظة إدلب السورية.





دوليًا، قالت "الوطن" إن الصين أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 3070 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.





وأوضحت السلطات الصحية الصينية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 80651 حالة بعد إضافة 99 إصابة جديدة.



