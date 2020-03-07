بسبب كورونا.. بيت لحم تعلن تعطيل جميع المؤسسات بالمدينة

أعلن محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم، السبت، تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية في المحافظة، حتى مساء الاثنين المقبل، باستثناء القطاع الصحي.





وقال المحافظ حميد، في بيان صحفي، إن هذا القرار جاء تماشيا مع حالة الطوارئ العامة في الوطن ولخصوصية الأوضاع في محافظة بيت لحم، وحفاظا على الأمن العام، ومن أجل الحد من تفشي الإصابة بفيروس "كورونا".





وأضاف أن قوى الأمن كثفت انتشارها في المحافظة للتقليل من الحركة، إلا للحالات الضرورية، ومنع دخول أو خروج أي حالات مشتبه بها، على أن تقوم لجنة الطوارئ العليا في المحافظة بتقييم الأوضاع ورفع توصياتها لرئيس الوزراء محمد اشتية.





وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن أمس، الجمعة، خلال اجتماع طارئ، رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، في ضوء ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في فندق في مدينة بيت جالا إلى 16 إصابة.





وشملت الإجراءات الجديدة:



- الإيعاز للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخترق الحجر البيتي أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، بتوقيفه وإخضاعه للحجر.





- تفعيل غرفة العمليات المركزية للتعامل مع الأزمة على مدار الساعة، والتنسيق مع خلية أزمة شُكلت في كل محافظة.





- تشكيل لجنة متابعة إعلامية يومية للأزمة برئاسة الناطق الرسمي باسم الحكومة لتزويد وسائل الإعلام بجميع المستجدات، والقيام بحملة توعوية حول المرض ومنع انتشاره.





- منع نشر أو تداول أسماء المصابين واختراق خصوصيتهم منعا باتا، تحت طائلة المسئولية القانونية.





- إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة.





- إلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في جميع فنادق فلسطين، وليس في بيت لحم فقط.





- سيصدر وزير التربية والتعليم تعميما بخصوص دوام المعلمين ضمن خطط الوزارة الطارئة، كما سيصدر وزير التعليم العالي تعميما بخصوص استثناءات في دوام بعض الموظفين في الجامعات لتفعيل التعليم عن بعد.





- يُكلف كل وزير بإجراء ما يلزم لتنظيم عمل الموظفين في وزارته ومديرياته، بما يقلل من التنقل بين المحافظات.





- يقوم كل محافظ بإجراء ما يلزم لوقف المباريات والتجمعات في المحافظات.





- اعتماد حجر صحي واحد في كل محافظة، لضمان عدم نقل المصابين من محافظة لأخرى.





- تُمنع إجازات الكوادر العسكرية بمختلف رتبها، وكذلك إجازات الموظفين المدنيين لا سيما في القطاع الصحي.





- التعامل مع الأجانب الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية ضيوفا على فلسطين معاملة المواطنين.