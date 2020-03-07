في عيد ميلاد حنان ترك.. عمرها الحقيقي وسر اعتزالها وعدد زيجاتها

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة حنان ترك بعيد ميلادها الـ45 وهي إحدى النجمات اللاتي قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة في ذاكرة المشاهد المصرى.
في مدينة القاهرة وفي 7 مارس عام 1975 ولدت حنان حسن محمد عبد الكريم الشهيرة بحنان ترك وهي الابنة الوسطى لوالدها ولها شقيقان هما حسين وحسام، ووالدها كان تاجرا للملابس حيث يمتلك مصنع "الترك".
وفي عام 1997 فوجئ الجمهور بخبر القبض على شبكة دعارة تبين أن الفنانتين حنان ترك ووفاء عامر متورطتان بها وقد اتهمتا بتقاضي مبالغ مادية كبيرة نظير ممارسة الرذيلة كما قيل وقتها وتم حبسهما 12 يوما على ذمة التحقيق، إلا أنه بعد ذلك تأكدت براءتهما وتبين أن تواجدهما في ذلك المكان كان بهدف شراء ملابس استعراضية من امرأة متخصصة في استيراد أزياء استعراضية من فرنسا وفوجئتا ببوليس الآداب عندها.
وبعد ارتدائها الحجاب تمسكت حنان ترك بالتمثيل لفترة فشاركت في فيلم "المصلحة" كما قدمت بطولات مثل "هانم بنت باشا" و"القطة العامية" و"نونة المأذونة"، وكان آخر مسلسل قدمته هو "أخت تريز"، وأيضًا لها مشاركات في أعمال كارتون مثل "بسنت ودياسطي" و"سوبر هنيدي" .
في عام 2006 أعلنت حنان ترك الاعتزال وارتداء الحجاب؛ لكنها تراجعت عن الاعتزال وقدمت مسلسلات بدأتها بـ"أطفال الشوارع"، ولكنها قررت الاعتزال مرة ثانية في عام 2012 وأعلنته في مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية، وبذلك تكون قد أعلنت اعتزالها الفن نهائيًا على الهواء، وقالت: إن السبب هو الصراع الذي تعيشه؛ لأنها لا تقدم الفن بالشكل الصحيح ولا ترضي حجابها والله وقد اختارت الطريق الذي تحبه، وبالرغم من ذلك إلا أن حنان ترك ظلت تشارك بصوتها في مسلسلات كارتون مثل "صدق رسول الله" في عام 2013 و"كليم الله".
تزوّجت حنان ترك خمس مرات، الأول كان رجل الأعمال أيمن السويدي، الذي أحبها بشدة وبعد زواجها منه بساعات قليلة توفي والدها وبعد أشهر قليلة، إنفصلت حنان ترك عن السويدي الذي تزوج بعدها بالفنانة الراحلة ذكرى.
الزيجة الثانية أيضًا كانت سريعة حيث تزوجت من المخرج هادي الباجوري لكن سرعان ما تم الانفصال أيضًا، وتزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال خالد خطاب وهو والد أبنائها يوسف وآدم، وأثناء زواجها منه وقعت الخلافات حيث إنها كانت قد التزمت دينيًا وتم الانفصال، وتعتبر تلك الزيجة هي الأطول في حياة حنان ترك، وقد توفي خطاب قبل فترة في السجن في ظرف غامض، وكان قد حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الشذوذ.
فاجأت حنان ترك جمهورها بنجلها الثالث محمد لتكشف عن الزيجة الرابعة في حياتها حيث تزوجت في عام 2008 من دكتور يدعى محمد يحيى ولكنها انفصلت عنه سريعًا ايضًا، وقبل الاعتزال بفترة بسيطة أعلنت زواجها الخامس من محمود مالك شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، وقد تم الزواج لمدة عام ونصف سرًا وأنجبت منه ابنتيها مريم ومنى خامس أبنائها.