في عيد ميلاد حنان ترك.. عمرها الحقيقي وسر اعتزالها وعدد زيجاتها

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة حنان ترك بعيد ميلادها الـ45 وهي إحدى النجمات اللاتي قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة في ذاكرة المشاهد المصرى.





في مدينة القاهرة وفي 7 مارس عام 1975 ولدت حنان حسن محمد عبد الكريم الشهيرة بحنان ترك وهي الابنة الوسطى لوالدها ولها شقيقان هما حسين وحسام، ووالدها كان تاجرا للملابس حيث يمتلك مصنع "الترك".





وفي عام 1997 فوجئ الجمهور بخبر القبض على شبكة دعارة تبين أن الفنانتين حنان ترك ووفاء عامر متورطتان بها وقد اتهمتا بتقاضي مبالغ مادية كبيرة نظير ممارسة الرذيلة كما قيل وقتها وتم حبسهما 12 يوما على ذمة التحقيق، إلا أنه بعد ذلك تأكدت براءتهما وتبين أن تواجدهما في ذلك المكان كان بهدف شراء ملابس استعراضية من امرأة متخصصة في استيراد أزياء استعراضية من فرنسا وفوجئتا ببوليس الآداب عندها.



