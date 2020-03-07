هنتغدى إيه النهاردة.. فراخ بالصوص الحار مع الأرز الأصفر وسلطة الطحينة

تعد وجبة الغذاء من أهم الوجبات الرئيسية، والتى يجب الأهتمام بها بشكل خاص، والحرص على تقديم الأطعمة التى يتم تقديمها للأطفال بحيث تحتوى على كافة العناصر الغذائية.





ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الدجاج بالصوص الحار مع الأرز الأصفر وسلطة الطحينة..





المقادير:





كيلو دبابيس دجاج

بصلة كبيرة مبشورة

3 فصوص ثوم مفرية

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة زنجبيل

ملح وفلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة فلفل حار

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف كوب لبن

ملعقة كبيرة صويا صوص

طريقة تحضير الفراخ بالصوص الحار:





نقوم بوضع البصل المبشور فى وعاء على النار حتى يصبح باللون الذهبى، ثم نضيف الثوم المفروم





نقوم بوضع الفراخ فى الوعاء مع لباقى المكونات السائلة، والملح والفلفل





نترك الفراخ على النار حتى تنضج





مقادير الأرز الأصفر:

أرز بسمتي منقوع

زيت

ملح

كاري

كركم

بودرة زعفران





طريقة تحضير الأرز الأصفر

* يشوح الأرز في حلة ساخنة مع زيت والملح





* يضاف الزعفران المذاب والكاري والكركم مع الماء الساخن أو المرقة





* يترك الأرز حتى ينضج تماما و يقدم ساخنا