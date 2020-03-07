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هشام يكن: التفوق الذهني سر تفوق الزمالك على الترجي.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 01:11 م
هشام يكن، لاعب نادى
هشام يكن، لاعب نادى الزمالك السابق
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اسراء صبري
قال هشام يكن، لاعب نادى الزمالك السابق، إن ثبات تشكيل الفريق سبب من أسباب انتصارات الأندية، لافتا إلى أن المهارة الفردية أحيانا تكون أفضل من الخطط الجماعية.

وأشار هشام يكن، خلال حواره مع برنامج"صباحك مصري" المذاع على قناة"إم بي سي مصر"، إلى أن نادى الزمالك لديه ثبات فى شكل العام والخططى للفريق، إضافة إلى أنه استطاع أن يفرض سيطرته على مجريات المباراة امس لما هو فى صالح تأهله.

وأكد لاعب نادى الزمالك السابق، أن التفوق الذهني لنادى الزمالك أثر بالإيجاب على المجهود العضلي الذي يقدمه الفريق، مشيرا إلى أن الحالة البدنية لفريق الزمالك كانت قوية مقارنة بحالة نادى الترجى التونسي أمس. 

ونجح الزمالك فى التأهل إلى الدور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا أمس، بعد الفوز على الترجى التونسى 3 /2 بمجموع المباراتين، لينتظر الفائز من مباراة مازيمبى الكونغولى والرجاء البيضاوي المغربي.


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