الكويت تبدأ إجلاء رعاياها من العراق ووصول طائرة من النجف تقل 100 مواطن

بدأت دولة الكويت اليوم السبت فى إجلاء رعاياها من العراق وصلت طائرة من النجف تقل 100 كويتي.





وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت إلى 61 حالة،بعد تسجيل إصابة ثلاث حالات جديدة، حسبما أعلنت السلطات الكويتية، اليوم السبت.





وأظهر بيان لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد)، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح إجمالي عدد الحالات 61 إصابة.





وجاء في البيان أن حالة واحدة تماثلت للشفاء. وأشارت الوزارة إلى أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة، عدا حالتين في العناية المركزية، لاتزال إحداهما حرجة.



