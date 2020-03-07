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مرأة

بعد إصابة 12 حالة.. تعرفى على أبرز الأعراض وطرق الحماية من الإصابة بكورونا

السبت 07/مارس/2020 - 02:41 م
كورونا
كورونا
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نهى هجرس - لمياء الياسين
بعد إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف 12 حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد لعاملين على متن باخرة سياحية عائدة إلى الأقصر داخل البلاد، والذى أدى إلى إصابة الأشخاص بالخوف والهلع.

كما يعد معدل إصابة الأطفال بفيروس كورونا أقل مقارنة بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر وغيرها.

إليك أبرز أعراض إصابة طفلك بفيروس الكورونا وفقا لموقع "health line" هى السعال الشديد مع ارتفاع درجة الحرارة.

أما عن أبرز أعراض الإصابة بالفيروس مقارنة بأعراض الانفلونزا العادية هى أرتفاع  درجة حرارة الجسم لمدة 24 ساعة.

تعد أبرز الأعراض الأخرى التى تظهر على الطفل والمصاحبة لارتفاع درجة حرارة الجسم، هي الإصابة بالسعال الجاف  اكتر من ٥ ايام مع وجود حالات نادرة أصيبت بالكحة المصحوبة بالمخاط مع أرتفاع درجة حرارة الجسم وعدم الاستجابة لخافض الحرارة.

على الجانب تعد أبرز أعراض الفيروس على الرئة وليس الجهاز التنفسى فيشعر الطفل بصعوبة في التنفس ونهجان.

تعد أبرز  الأعراض الأخرى هى تغير في لون الشفايف الطبيعي للطفل إلى اللون الأزرق وشعور الطفل بألم حاد فى العظام وفقدان الشهية.

إزاى تحمى طفلك من المرض

وتتساءل الكثير من الأمهات عن الخطوات التى يجب اتخاذها لتحمى أطفالها، وفقا لموقع "parenting.nytimes".

ولا يزال الخبراء غير واضحين بشأن كيفية انتقال الفيروس كورونا، لكن في هذه المرحلة ، يجب أن تتخذ كل أم نفس الخطوات  لحماية طفلها من نزلات البرد أو الإنفلونزا.

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أبرز الطرق لحماية طفلك من الإصابة بكورونا

كما قال الدكتور ميسنر يجب تشجيع الأطفال على غسل أيديهم بشكل متكرر وشامل بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل (يمكن لمطهرات الأيدي التي تعمل بالكحول العمل بشكل جيد لكنها ليست فعالة بشكل عام مثل الصابون والماء). 

وأضاف الدكتور ميسنر، يجب غسل الأيدي "قبل أن يأكل الأطفال ، وبعد استخدام الحمام ، أو الخروج من المنزل، أو لمس شيء مثل القمامة".

إذا رأت شخصًا يسعل أو يعطس؛ فيجب توجيه الطفل بعيدًا عنهم قدر الإمكان.

وأوضح الدكتور ميسنر، قائلًا: "نعتقد أن إفرازات الجهاز التنفسي الناتجة عن الفيروسات لا يمكنها الانتقال أكثر من ستة أقدام".

ولفت إلى أنه يجب التأكد من حصول جميع الأشخاص في المنزل على لقاح الإنفلونزا.

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