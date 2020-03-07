من القاهرة للصعيد.. 16 طلبا برلمانيا لدعم الحكومة بالمحافظات

يعقد مجلس النواب جلسته العامة، غدا الاحد، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعــديل بعض أحكــام القــانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حمـاية الآثــار، بجانب مناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين أبرزها تعديل قانون غسل الأموال.





وفيما يخص النواب، يناقش المجلس 36 طلب مناقشة عامة، مقدمة من:





1. النائب فايز بركات وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية لمباني وأراضي هيئة الأوقاف.

2. النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن:

- رفع خطوط الضغط العالي على مستوى الجمهورية وخاصة بقرى مركز ومدينة بنها.

- إحلال وتجديد وتأثيث مكاتب البريد.

- دعم النوادي الرياضية ومراكز الشباب بالأجهزة الرياضية.

- إحلال وتجديد أعمدة الإنارة وإنارة الطرق المظلمة.

- توفيق أوضاع أصحاب المحلات المؤجرة من مجالس المدن والهيئة العامة للأوقاف.

- إنشاء محطات جديدة للمياه بالمدن والقرى.





3. النائب سامح فتحي حبيب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن:

- توسعة محطات المعالجة وخاصة محطة مركز بسيون محافظة الغربية لضم ستة قرى لشبكة الصرف الصحي.

- توصيل الغاز الطبيعي وخاصة لمركز ومدينة بسيون محافظة الغربية.

- ازدواج الطرق وخاصة طريق طنطا – بسيون – دسوق.

- توصيل الصرف الصحي وخاصة لقرى محافظة الغربية.

- تشغيل المستشفيات العامة والمركزية وخاصة مستشفى الصدر بمركز بسيون محافظة الغربية.

- استغلال الأراضي البور والمباني القديمة غير المستغلة الواقعة في نطاق الحيز العمراني أو المتخللات لإقامة مشروعات خدمية بالمدن والقرى - وخاصة في محافظة الغربية مثل مجمع مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب ومحطات معالجة للصرف الصحي.





4. النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن:

- زيادة مرتبات الأطباء البشريين.

- إنشاء مدارس التمريض بالمستشفيات لسد العجز في أعداد هيئة التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية.





5. النائبة إلهام المنشاوي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقدين على الصناديق الخاصة.

6. النائب محمد سعد تمراز وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شركات الغزل والنسيج وخاصة شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار لتلافي انهيارها وسوء أوضاع العمالة بها.





7. النائب عامر الحناوي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير إنتاجية الأسماك ببحيرة السد العالي.





8. النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن:

- توصيل مياه الشرب للمدن والمراكز والقرى وخاصة لقرى مركز سمالوط محافظة المنيا.

- حل مشكلة نقص الحضانات في المستشفيات العامة وخاصة بمركز سمالوط محافظة المنيا.





9. النائب عفيفي كامل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل الشبكات الكهربائية المعلقة إلى شبكات أرضية.





10. النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد شبكات وبالوعات الصرف الصحي.

11. النائب محمد حبيب وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن:

- الحد من زيادة كثافة التلاميذ في الفصول الدراسية.

- دعم المصانع المتعثرة.

- تحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات مركزية تخضع لمنظومة التأمين الصحي الشامل. - تطوير شبكة الطرق الداخلية.





12. النائب عبد الباقي تركيا وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن شراء الأراضي لصالح صندوق الخدمات بالمحافظات لإقامة مشروعات تنموية وخدمية.





13. النائب محمد عمارة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير المياه للترع وخاصة لترعة الانطلاق بمركز بدر محافظة البحيرة لري الأراضي الزراعية.





14. النائب محمد عمارة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن:

- الحد من الأضرار الصحية الناجمة عن أبراج وشبكات المحمول.

- الاستفادة من أملاك الدولة غير المستغلة في مشروعات النفع العام.

- تحويل الأسلاك الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية.

- توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدات الصحية.





15. النائب محمد الغول وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن:

- تنشيط ودعم الصادرات المصرية في ظل انخفاض الصادرات الصينية.

- نقل ملكية بعض المستحضرات الطبية المملوكة للشركات القابضة بترخيص من الشركات الأجنبية إلى شركات أخرى.





16. النائب خالد العراقي وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة مياه الأمطار وكيفية تصريفها.