الاهلي يتأهل رسميا الى نصف نهائي أفريقيا بعد التعادل 1-1 أمام صن داونز

الشوط الاول :

افتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 21 عن طريق ليبوهانج كجوسانا مابوي لاعب صن داونز بالخطأ بعد عرضية رائعة من علي معلول .



وادرك صن داونز هدف التعادل فى الدقيقة 26 عن طريق جاستون سيرينو من متابعه جيدة داخل منطقة الحزاء .





وبدأ الأهلي بالضغط على دفاع صن داونز عن طريق الثلاثي أليو بادجي ، وجونيور آجاي ، وجيرالدو لإرباك دفاع الفريق جنوب افريقي ولعب الكرة الطويلة .





وباغت زواني مرمي محمد الشناوي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خرجت أعلى مرمى الأهلي إلى خارج الملعب فى الدقيقة "2" .





تألق الشناوي فى الدقيقة "4" من ضربة ثابتة لـ صن داونز تنفذ سريعة وانفراد من ريكاردو لكن الشناوي يتصدى لتسديدة ببراعة لينقذ مرماه من تلقي هدف أول.





وفي الدقيقة "14" نفذ علي معلول عرضية متقنة من الناحية اليسرى ولكن لم ينجح جيرالدو في متابعتها لتخرج الى خارج الملعب .





وسدد أليو بادجي كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها حارس صنداونز فى الدقيقة "15".





عرضية رائعة من جيرالدو تمر من امام مرمى صن داونز لكنها لم تجد متابعة هجومية من أجايي لتمر الى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف للاهلى فى الدقيقة "16" . وجاءت





وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة "21" عن طريق ليبوهانج كجوسانا مابوي لاعب صن داونز بالخطأ بعد عرضية رائعة من علي معلول .



وأشهر باكاري جاساما بطاقة صفراء لآحمد فتحي بعد عرقلة لاعب صن داونز علي حدود منطقة الجزاء .





وادرك صن داونز هدف التعادل فى الدقيقة "26" عن طريق جاستون سيرينو من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .



واهدر أليو بادجي فرصة هدف فى الدقيقة "44" والمرمي فارغ تماما من تمريرة ولا اروع من عمرو السولية .