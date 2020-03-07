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رياضة

الاهلي يتأهل رسميا الى نصف نهائي أفريقيا بعد التعادل 1-1 أمام صن داونز

السبت 07/مارس/2020 - 04:54 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
تأهل النادي الاهلي الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التعادل امام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1 ، علي ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، وينتظر الفائز من النجم الساحلي والوداد المغربي المقرر لها اليوم فى تمام الساعه 9 مساء .

الشوط الاول :

افتتح  الأهلي التهديف في الدقيقة 21 عن طريق  ليبوهانج كجوسانا مابوي لاعب صن داونز بالخطأ بعد عرضية رائعة من علي معلول .

وادرك صن داونز هدف التعادل فى الدقيقة 26 عن طريق جاستون سيرينو من متابعه جيدة داخل منطقة الحزاء .

وبدأ الأهلي بالضغط على دفاع صن داونز عن طريق الثلاثي أليو بادجي ، وجونيور آجاي ، وجيرالدو لإرباك دفاع الفريق جنوب افريقي ولعب الكرة الطويلة .

وباغت زواني مرمي محمد الشناوي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خرجت أعلى مرمى الأهلي إلى خارج الملعب فى الدقيقة "2" .

تألق الشناوي فى الدقيقة  "4" من ضربة ثابتة لـ صن داونز تنفذ سريعة وانفراد من ريكاردو لكن الشناوي يتصدى لتسديدة ببراعة لينقذ مرماه من تلقي هدف أول.

وفي الدقيقة "14" نفذ علي معلول عرضية متقنة من الناحية اليسرى ولكن لم ينجح جيرالدو في متابعتها لتخرج الى خارج الملعب .

وسدد أليو بادجي كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها حارس صنداونز فى الدقيقة "15".

وجاءت عرضية رائعة من جيرالدو تمر من امام مرمى صن داونز لكنها لم تجد متابعة هجومية من أجايي لتمر الى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف للاهلى فى الدقيقة "16" .

وافتتح  الأهلي التهديف في الدقيقة "21" عن طريق  ليبوهانج كجوسانا مابوي لاعب صن داونز بالخطأ بعد عرضية رائعة من علي معلول .

وأشهر باكاري جاساما بطاقة صفراء لآحمد فتحي بعد عرقلة لاعب صن داونز علي حدود منطقة الجزاء .

وادرك صن داونز هدف التعادل فى الدقيقة "26" عن طريق جاستون سيرينو من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .

واهدر أليو بادجي فرصة هدف فى الدقيقة "44" والمرمي فارغ تماما من تمريرة ولا اروع من عمرو السولية .

الشوط الثاني :

وبدء الاهلي متحفظا دفاعيا من بداية الشوط الثاني لغلق كافة المساحات التي يمتاز بها فريق صن داونز .

وجاءت فرصة لـ صن داونز بعد كرة طويلة خلف دفاعات الاهلي تصل عند مبواي يسددها قوية تخرج أعلى مرمى الشناوي الى خارج الملعب فى الدقيقة "51".

ودخل جهاز الطبي لنادي الاهلي ارض الملعب لمعالجة جيرالدو فى الدقيقة "52".

واجري فايلر اولي تغييراته بدخول حسين الشحات بدلا من جيرالدو فى الدقيقة "55".

وكاد محمد الشناوي يكلف الاهلي هدف لصالح صن داونز بعد تنفيذ ركنية تصل داخل منطقة الجزاء وخروج خاطئ من الشناوي ثم تسديدة من كيكانا يتصدى لها الشناوي "62".

ورد محمود متولي علي تسديدة كيكانا بكرة قوية ليتصدي لها حارس صن داونز فى الدقيقة "63".

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب أفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في إستاد القاهرة ، عن طريق علي معلول "هدفين".



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