حميات الإسكندرية : كورونا تتشابه مع الإنفلونزا الموسمية فى هذه الأعراض .. فيديو

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس، الجمعة، عن اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.