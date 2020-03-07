حميات الإسكندرية : كورونا تتشابه مع الإنفلونزا الموسمية فى هذه الأعراض .. فيديو

قالت الدكتورة أمل البرنس، مدير مستشفى حميات الإسكندرية، إنه فى حالة إستقبال حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا يتم التعامل معها بإرتداء الماسكات الطبية واتخاذ جميع الإجراءات الطبية للتعامل معها .
وأوضحت مدير مستشفى حميات الإسكندرية، خلال لقاء خاص عبر فضائية اكسترا نيوز، أنه فى حالة استقبال حالات ايجابية لفيروس كورونا سيتم تحديد مكان عزل فورى لحالتها.
وأكدت الدكتورة أمل البرنس، أن حميات الإسكندرية لم تسجل أى حالات إصابات بفيروس كورونا، مؤكدة أن كافة التحاليل التى أجريت على المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا كانت سلبية.
ولفتت إلى أن أعراض فيروس كورونا تتشابه فى أعراض الإنفلونزا الموسمية تشمل ارتفاع درجة الحرارة، ضيق التنفس، الكحة، ألم بأجزاء الجسم، صداع ولكن الاختلاف مخالط أو قادم لسفر ومعايير محددة .