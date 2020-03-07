ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت إيطاليا تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في إيطاليا إلى 233





وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا نحو 6 آلاف حالة، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 11 والإصابات إلى 416.





وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إغلاق المدارس والحضانات والجامعات في عدد من المناطق شمال البلاد وشرقها في ظل تفشي كورونا.



