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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا

السبت 07/مارس/2020 - 07:27 م
ارتفاع حصيلة ضحايا
ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا
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رحيم يسري
أعلنت إيطاليا تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في إيطاليا إلى 233

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا نحو 6 آلاف حالة، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 11 والإصابات إلى 416.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إغلاق المدارس والحضانات والجامعات في عدد من المناطق شمال البلاد وشرقها في ظل تفشي كورونا.

وقال فيليب خلال مؤتمر صحفي إنه تقرر إغلاق المدارس والجامعات في إقليم واز شمال البلاد ومنطقة شمال نهر رين بشرق فرنسا  لمدة 15 يومًا ابتداء من الاثنين المقبل بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا".
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