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فن

انا جاية الدنيا عشان ادّلع .. بصورة جريئة فيفى عبده تشعل السوشيال ميديا

السبت 07/مارس/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة فيفى عبده صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وظهرت فيفى عبده بفستان جريء وعلقت على الصورة " انا لا اصلح للمعاناة انا جاية عشان ادّلع "

واضافت فيفى عبده " الناس اللي بتكرهني جبتني ارض ارض ابعدو عني بقي اسكوزمي عشان خاطر ربنا يالي متعرفوش ربنا "


يُذكر أن احدث أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" و شاركها البطولة حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.


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