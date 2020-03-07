انا جاية الدنيا عشان ادّلع .. بصورة جريئة فيفى عبده تشعل السوشيال ميديا

وظهرت فيفى عبده بفستان جريء وعلقت على الصورة " انا لا اصلح للمعاناة انا جاية عشان ادّلع "

واضافت فيفى عبده " الناس اللي بتكرهني جبتني ارض ارض ابعدو عني بقي اسكوزمي عشان خاطر ربنا يالي متعرفوش ربنا "

يُذكر أن احدث أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" و شاركها البطولة حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.



