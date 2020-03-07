سيد عبد الحفيظ عن باكاري جاساما: أريد أن أرى جواز سفره ..فيديو





وتابع عبد الحفيظ تصريحاته على فضائية الأهلي عقب انتهاء المباراة، : "التحكيم في أفريقيا أصبح مميزًا، ولكن نحتاج إلى استيعاب أكثر لمجموعة من النقاط التي تجعل المباراة تسير بشكل مميز".





وداعب عبد الحفيظ مراسل قناة الأهلي قائلًا عن حكم المباراة باكاري جاساما: "أريد أن أرى "الباسبور" بتاعه أنا مش مصدق أنه هو اللي حكم بالشكل المميز ده".





جدير بالذكر أن الأهلي تغلب على منافسه صن داونز الجنوب افريقي وصعد الى الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا، بعد الفوز على الفريق الجنوب افريقي في مجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن باكاري جاساما حكم مباراة اليوم بين المارد الأحمر وصن داونز كان موفقا بشكل جيد جدًا وأدار المباراة ببراعة.