رئيس جامعة طنطا يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية التمريض..صور

شارك الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم السبت ، في حفل تخريج دفعة جديدة بكلية التمريض بمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة لطيفة فودة عميد الكلية، والدكتور احمد غنيم عميد طب طنطا .





ووجه الدكتور مجدي سبع كلمته للطلاب مهنئًا إياهم بتخرجهم وانتقالهم من مرحلة الدراسة الى مرحلة العمل في واحدة من أسمى المهن لارتباطها بصحة المرضى ، مؤكدًا ضرورة مواصلة الاستزادة من العلم والمعرفة والاطلاع على أحدث الأبحاث العلمية في مجال تخصصهم لصقل مهاراتهم ومواكبة وملاحقة التطورات العلمية ، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أولياء الأمور مع أبنائهم وما تكبدوه من مشقات حتى يصلوا إلى تلك اللحظة التي يحتفلون فيها بنجاح وتفوق أبنائهم.



