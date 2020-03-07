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تعليم

رئيس جامعة طنطا يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية التمريض..صور

السبت 07/مارس/2020 - 09:07 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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احمد علي
شارك الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم السبت ، في حفل تخريج دفعة جديدة بكلية التمريض بمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة لطيفة فودة عميد الكلية، والدكتور احمد غنيم عميد طب طنطا .

ووجه الدكتور مجدي سبع كلمته للطلاب مهنئًا إياهم بتخرجهم وانتقالهم من مرحلة الدراسة الى مرحلة العمل في واحدة من أسمى المهن لارتباطها بصحة المرضى ، مؤكدًا ضرورة مواصلة الاستزادة من العلم والمعرفة والاطلاع على أحدث الأبحاث العلمية في مجال تخصصهم لصقل مهاراتهم ومواكبة وملاحقة التطورات العلمية ، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أولياء الأمور مع أبنائهم وما تكبدوه من مشقات حتى يصلوا إلى تلك اللحظة التي يحتفلون فيها بنجاح وتفوق أبنائهم.

في ختام الاحتفالية تم اهداء درع الكلية للدكتور مجدي سبع ونواب رئيس الجامعة ، كما قام رئيس الجامعة بتكريم الخريجين باهدائهم شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية ، وذلك في حضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وأولياء الأمور .
رئيس جامعة طنطا يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية التمريض..صور
رئيس جامعة طنطا يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية التمريض..صور
رئيس جامعة طنطا يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية التمريض..صور
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