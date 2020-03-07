وفد من جامعة نيو چيرسي سيتي الأمريكية يزور جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس د.سو هندرسن رئيس جامعة نيوى چيرسي سيتي الامريكية.NJCU

ود. چون لارسون رئيس كلية اوشن الامريكية .





واستهدف اللقاء بحث افاق جديدة التعاون في مجالات متنوعة مع جامعة عين شمس منها العلوم الطبية والتمريض والحاسبات وادارة الاعمال.