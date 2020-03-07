وفد من جامعة نيو چيرسي سيتي الأمريكية يزور جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس د.سو هندرسن رئيس جامعة نيوى چيرسي سيتي الامريكية.NJCU ود. چون لارسون رئيس كلية اوشن الامريكية .
وتم اللقاء بحضور الدكتور عبد الوهاب رئيس جامعة عين شمس السابق والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة والدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعليم المدمج والمدير التنفيذي للبرامج ود. مايسة ابو يوسف مساعد نائب رئيس كلية اوشن ود. وليد يوسف المنسق الاكاديمي لبرنامج اوشن كين بكلية التجارة.
واستهدف اللقاء بحث افاق جديدة التعاون في مجالات متنوعة مع جامعة عين شمس منها العلوم الطبية والتمريض والحاسبات وادارة الاعمال.
وتم اللقاء بحضور الدكتور عبد الوهاب رئيس جامعة عين شمس السابق والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة والدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعليم المدمج والمدير التنفيذي للبرامج ود. مايسة ابو يوسف مساعد نائب رئيس كلية اوشن ود. وليد يوسف المنسق الاكاديمي لبرنامج اوشن كين بكلية التجارة.